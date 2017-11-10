Правительство приняло решение сохранить в 2018 году тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования на уровне текущего года.

Уточняется, что кабмин решил продлить приказ ФАС России 2017 года. Антимонопольщики предлагали в 2018 году снизить тарифы на 10%, но против выступили министерство финансов и министерство экономического развития. "РЖД" было согласно на повышение на 3,9 процента. В итоге, из-за отсутствия решения РЖД с 3 ноября приостановили продажи билетов в плацкарты и общие вагоны на поезда отправлением с 1 января 2018 года.

В ФАС рассчитывают, что в ближайшие дни продажи этих билетов возобновятся и грозят монополисту санкциями.