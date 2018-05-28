В наш регион снова пришел холодный воздух полярных широт. По данным синоптиков, дневная температура в начале недели составит всего +11+16 градусов. Ближайшей ночью снова возможны заморозки на почве, 0-2 – говорят в Приволжском Гидрометцентре.

К среде начнётся потепление, и столбики термометров прибавят 5-6° к своим показаниям. Но еще до наступления выходных снова похолодает. Дождей при этом будет не много, они будут носить скоротечный и локальный характер.

Атмосферное давление ведет себя нестабильно, поэтому метеозависимым тольяттинцам стоит следить за своим самочувствием и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.