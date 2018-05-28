В наш регион снова пришел холодный воздух полярных широт. По данным синоптиков, дневная температура в начале недели составит всего +11+16 градусов. Ближайшей ночью снова возможны заморозки на почве, 0-2 – говорят в Приволжском Гидрометцентре.
К среде начнётся потепление, и столбики термометров прибавят 5-6° к своим показаниям. Но еще до наступления выходных снова похолодает. Дождей при этом будет не много, они будут носить скоротечный и локальный характер.
Атмосферное давление ведет себя нестабильно, поэтому метеозависимым тольяттинцам стоит следить за своим самочувствием и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Об этом сообщили в региональном правительстве
Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей
Но кучи мусора вырастают как из-под земли
Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.
Об этом говорят в городской администрации
Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев