В Тольятти меняется погода. Судя по прогнозам, жара уходит, хотя и будет достаточно тепло. Холодный атмосферный фронт, прохождение которого через Самарскую область ожидается в дневные часы сегодня, вызовет в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра, рассказали в областном Гидрометцентре.
В последующем погоду нашего региона будет определять антициклон. На смену жаре с северными, северо-западными потоками из арктического бассейна начнёт поступать более прохладный воздух.
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