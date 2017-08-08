В Тольятти меняется погода. Судя по прогнозам, жара уходит, хотя и будет достаточно тепло. Холодный атмосферный фронт, прохождение которого через Самарскую область ожидается в дневные часы сегодня, вызовет в отдельных районах кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра, рассказали в областном Гидрометцентре.

В последующем погоду нашего региона будет определять антициклон. На смену жаре с северными, северо-западными потоками из арктического бассейна начнёт поступать более прохладный воздух.