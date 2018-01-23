Надзорный орган по многочисленным обращениям жителей о задымления в жилых кварталах и санаторно-оздоровительной зоне провел проверку соблюдения законодательства при проведении отжига порубочных остатков в период с октября по декабрь 2017 года.

Утилизацией древесной массы занимались работники предприятия «Зеленстрой». Прокуратура установила, что причинами задымления стали несоблюдение временного периода применения открытого огня, непринятие мер к тушению костров по окончании работ, а также несоблюдение допустимой высоты пламени отжигаемых порубочных остатков, что также могло повлечь неконтролируемое возгорание с распространением огня на лесной массив либо жилые кварталы города.

Директор «Зеленстроя» получил представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.