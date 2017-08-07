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07 августа 2017
11:55:45

«Зенит» разгромил «Спартак» в центральном матче чемпионата России по футболу

Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 5-1.

Матч главного претендента на титул в сезоне нынешнем с прошлогодним чемпионом завершился полной победой претендента. «Зенит» попросту раздавил «Спартак», навалившись на него всею своею мощью. И пусть в первые 30 минут на поле шла более или менее равная игра, но в следующий час хозяева гостей, мягко говоря, возили. На перерыв команды уходили при счете 2-0 в пользу «Зенита». Отличились возродившийся Александр Кокорин и его тезка-новичок Александр Ерохин. Казалось, «Спартак» должен был что-то изменить в перерыве, однако к 62-й минуте счет был уже 4-0. На этот раз забили Доменико Кришито и Далер Кузяев. Красно-белые встрепенулись и даже забили. Правда, только с пенальти. Но гол Квинси Промесса даже голом престижа не назовешь. Пятый мяч «Зенита» получился курьезным. Навес все того же Кришито, и спартаковский голкипер Артем Ребров уронил мяч в ворота. Счет мог бы быть и крупнее, но «Зенит» под конец слегка расслабился. Итог, 5-1, «Зенит» лидирует в чемпионате с 12 очками из 12 возможных. А «Спартаку» предстоит работа над ошибками.

 

 

Источник Эхо Москвы




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