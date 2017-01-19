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19 января 2017
13:46:38

Зенит-Арена - "черная дыра" для российских денег

Для адаптации футбольного стадиона  к требованиям ФИФА требуется полтора-два миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие три-четыре месяца строителям предстоит адаптировать стадион под требования ФИФА.

"Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб "Зенит", и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы (Евро-2020 пройдет в городах 12 стран мира, в том числе и в Санкт-Петербурге — ред.) ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов", — сказал Мутко.

"Зенит уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть", — добавил чиновник.

Стадион начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.




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