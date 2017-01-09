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09 января 2017
07:27:39

Земляне увидят рождение новой звезды

Через пять лет астрономы-любители смогут невооруженным глазом наблюдать, как на ночном небе в результате столкновения двух звезд вспыхнет новая. Событие произошло много веков назад, но только теперь, примерно через 1,8 тысячи лет, свет от него достигнет Земли, сообщает «Гисметео». Вспышка   будет видна в районе созвездия Лебедя. Благодаря предполагаемой силе,  она, вероятно, затмит по яркости остальные объекты небосвода.

Согласно расчетам автора исследования Ларри Молнара, земляне станут свидетелями этого зрелища в 2022 году, но не исключена погрешность в несколько лет. Если прогноз американского ученого оправдается, Молнар войдет в историю как первый астроном, предсказавший столкновение звезд раньше, чем свет от них добрался до Земли. В своей работе он использовал данные наблюдения за аналогичным событием, зафиксированным в 2008 году.




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