Через пять лет астрономы-любители смогут невооруженным глазом наблюдать, как на ночном небе в результате столкновения двух звезд вспыхнет новая. Событие произошло много веков назад, но только теперь, примерно через 1,8 тысячи лет, свет от него достигнет Земли, сообщает «Гисметео». Вспышка будет видна в районе созвездия Лебедя. Благодаря предполагаемой силе, она, вероятно, затмит по яркости остальные объекты небосвода.
Согласно расчетам автора исследования Ларри Молнара, земляне станут свидетелями этого зрелища в 2022 году, но не исключена погрешность в несколько лет. Если прогноз американского ученого оправдается, Молнар войдет в историю как первый астроном, предсказавший столкновение звезд раньше, чем свет от них добрался до Земли. В своей работе он использовал данные наблюдения за аналогичным событием, зафиксированным в 2008 году.
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