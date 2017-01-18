Краситель «Уранин» добавят в систему теплоснабжения Комсомольского района. Из-за этого вода может приобрести желто-зеленый оттенок, рассказали в компании «Т Плюс». Здесь отметили, что «Уранин» соответствует санитарным нормам и совершенно безвреден. Кроме того, содержание красителя в системе теплоснабжения будут контролировать специалисты химической службы.

Используется тест для того, чтобы проверить, нет ли утечек в теплосетях, например, точек несанкционированных врезок и прочих недопустимых случаев попадания отопительной воды в систему ГВС.

Если система в доме работает нормально, то краситель туда попадать не должен. Если горячая вода в кране окрасится в зеленый или желтый цвет, то следует незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу по тел. 719-252 и 283-322 или рассказать об этом в свою УК.

Проверка будет проходить в Комсомольском районе с 23 по 25 января