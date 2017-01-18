слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
18 января 2017
13:05:45

Зеленая вода может пойти из кранов жителей Тольятти

Краситель «Уранин» добавят в систему теплоснабжения Комсомольского района. Из-за этого вода может приобрести желто-зеленый оттенок, рассказали в компании «Т Плюс». Здесь отметили, что «Уранин» соответствует санитарным нормам и совершенно безвреден. Кроме того, содержание красителя в системе теплоснабжения будут контролировать специалисты химической службы.

Используется тест для того, чтобы проверить, нет ли утечек в теплосетях, например, точек несанкционированных врезок и прочих недопустимых случаев попадания отопительной воды в систему ГВС.

Если система в доме работает нормально, то краситель туда попадать не должен. Если горячая вода в кране окрасится в зеленый или желтый  цвет,  то следует незамедлительно обратиться  в диспетчерскую службу по тел. 719-252 и 283-322 или рассказать об этом в свою УК.

Проверка будет проходить в Комсомольском районе с 23 по 25 января




Последние новости Тольятти

18 января
15:48
Городская дума определила, как будет избираться новый глава Тольятти

Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур...

18 января
15:34
В России могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жён и детей

Несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома...

18 января
15:24
Песков: Статус Крыма неоспорим

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко...

18 января
15:17
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Первое рассмотрение назначено на 3 февраля...

18 января
14:26
В Тольятти вновь пройдет «Хоккей со звездами»

Амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш...

18 января
13:57
Жители Тольятти смогут стать участниками городского рекорда

и создать многометровый рисунок на снегу...

18 января
13:49
В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+