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14 марта 2018
11:25:05

Завтра в Тольятти стартуют соревнования среди студентов

В Поволжском государственном университете сервиса пройдет торжественное открытие городского турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мероприятие будет приурочено к чемпионату мира по футболу.

Спортсмены будут соревноваться в нескольких видах спорта, среди них футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. К участию приглашаются студенты высших и средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.

Турнир будет проходить на территории спорткомплекса (ПВГУС ул. Горького, 34б) и завершится 20 марта. Его организаторы - региональное отделение АССК России по Самарской области и  студенческий спортивный клуб "Космос" ПВГУС.

Фото ПВГУС




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