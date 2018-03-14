В Поволжском государственном университете сервиса пройдет торжественное открытие городского турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мероприятие будет приурочено к чемпионату мира по футболу.
Спортсмены будут соревноваться в нескольких видах спорта, среди них футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. К участию приглашаются студенты высших и средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.
Турнир будет проходить на территории спорткомплекса (ПВГУС ул. Горького, 34б) и завершится 20 марта. Его организаторы - региональное отделение АССК России по Самарской области и студенческий спортивный клуб "Космос" ПВГУС.
Фото ПВГУС
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