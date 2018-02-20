Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваля активного отдыха «Жигулевское море». Два события, объединенные в один многодневный праздник, будут проводиться с 21 по 24 февраля.

Кайт-марафон - каждый день с 9 утра до 6 вечера на акватории Куйбышевского водохранилища (напротив 6-го квартала). В его программе гонки по «лепестковой системе» с промежуточными финишами для спортсменов и любителей.

А фестиваль ждет гостей в субботу с 10 до 16:00 на набережной 6-го квартала у кафе «Чайхана». Он готовит самые разные события для всех, кто не прочь хорошо провести время на свежем воздухе. Все это совершенно бесплатно, более того, у вас будет возможность выиграть призы.

Здесь находится программа кайт-марафона, здесь - фестиваля, а тут - схема расположения площадок.