Праздник пройдет в 69 тольяттинских школах, в нем примут участие более 3000 выпускников 11-х классов. На торжественных линейках побывают также представители власти Самарской области, администрации города, депутаты городской Думы.
Охрану в местах проведения мероприятий обеспечат сотрудники полиции и представители частных охранных организаций.
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