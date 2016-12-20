Руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко проведет выездной приём граждан. Тольяттинцев ждут к 10 утра в приёмной главного врача городской поликлиники №3, что на ул. Свердлова, 82. Предварительная запись в мэрии, по адресу ул. Карла Маркса, 42, или по телефону 54-32-66.

Как отметили в голрадминистрации, жители Тольятти смогут рассказать специалисту о проблемах в получении квалифицированной медицинской помощи. Все нарушения, о которых станет известно во время встречи, будут устранены, добавили в мэрии.

Выездные приёмы проходят в Автограде регулярно по поручению губернатора Самарской области. Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района.