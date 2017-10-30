В акции памяти примут участие студенты ПВГУС и ТГУ.

10 лет назад, 31 октября 2007 года, напротив главного корпуса Поволжского государственного университета сервиса прогремел взрыв в пассажирском автобусе. В результате трагедии 8 человек погибли и около 60 были ранены. Троим из погибших не было и 20 лет. Все они были студентами.

Завтра пройдет городская панихида по жертвам трагедии, организованная Центром внеучебной деятельности ПВГУС. Студенты двух городских вузов возложат цветы к месту взрыва и почтят память погибших минутой молчания.

Траурные мероприятия пройдут напротив главного корпуса ПВГУС (ул. Гагарина, 4). Возложение цветов намечено на 12 часов 20 минут.

К месту этой трагедии каждый год несут тольяттинцы цветы и свечи. В память о погибших было принято решение о строительстве храма святой мученицы Татианы, рядом с которым появится и памятный знак.