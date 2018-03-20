В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения.

В центре гражданской защиты населения напоминают, что если вы услышали сигнал электросирены, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения.

Проверка назначена на 10 утра 21 марта.