В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения.
В центре гражданской защиты населения напоминают, что если вы услышали сигнал электросирены, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения.
Проверка назначена на 10 утра 21 марта.
За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев
Среди них 173 юридических лица из Тольятти.
Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка
В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу
Кабмин распределит по регионам 20 млрд рублей на эти цели