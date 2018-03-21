Выставка товаров народного потребления организована в УСК «Олимп».

Современная и удобная одежда для детей и взрослых, косметическая продукция, кожгалантерея, стильные украшения, сладкие лакомства, ароматные специи – это и многое другое представлено на выставке «Весенний салон».

В выставке традиционно принимают участие около 150 предприятий и индивидуальных предпринимателей России и стран ближнего зарубежья.

Выставка «Весенний салон» - это возможность задать вопрос непосредственно производителю товара, узнать об особенностях его изготовления, увидеть самые интересные новинки, которые ещё не представлены в магазинах.

Тематические разделы выставки:

Одежда, обувь, головные уборы

Текстиль, кожгалантерея

Косметика, парфюмерия

Ювелирные украшения, бижутерия

Товары для детей

Товары для дома и отдыха

Текстиль для дома

Товары для здоровья

УСК «Олимп», Приморский 49, с 22 по 25 марта, 22- 24 марта с 10-00 до 19-00, 25 марта с 10-00 до 17-00. Вход бесплатный.