Выставка товаров народного потребления организована в УСК «Олимп».
Современная и удобная одежда для детей и взрослых, косметическая продукция, кожгалантерея, стильные украшения, сладкие лакомства, ароматные специи – это и многое другое представлено на выставке «Весенний салон».
В выставке традиционно принимают участие около 150 предприятий и индивидуальных предпринимателей России и стран ближнего зарубежья.
Выставка «Весенний салон» - это возможность задать вопрос непосредственно производителю товара, узнать об особенностях его изготовления, увидеть самые интересные новинки, которые ещё не представлены в магазинах.
Тематические разделы выставки:
УСК «Олимп», Приморский 49, с 22 по 25 марта, 22- 24 марта с 10-00 до 19-00, 25 марта с 10-00 до 17-00. Вход бесплатный.
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