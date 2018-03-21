слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
21 марта 2018
08:25:41

Завтра в Тольятти начинает работать «Весенний салон»

Выставка товаров народного потребления организована в УСК «Олимп».

Современная и удобная одежда для детей и взрослых, косметическая продукция, кожгалантерея, стильные украшения, сладкие лакомства, ароматные специи – это и многое другое представлено на выставке «Весенний салон».

В выставке традиционно принимают участие около 150 предприятий и индивидуальных предпринимателей России и стран ближнего зарубежья.

Выставка «Весенний салон» - это возможность задать вопрос непосредственно производителю товара, узнать об особенностях его изготовления, увидеть самые интересные новинки, которые ещё не представлены в магазинах.

Тематические разделы выставки:

  • Одежда, обувь, головные уборы
  • Текстиль, кожгалантерея
  • Косметика, парфюмерия
  • Ювелирные украшения, бижутерия
  • Товары для детей
  • Товары для дома и отдыха
  • Текстиль для дома
  • Товары для здоровья

УСК «Олимп», Приморский 49, с 22 по 25 марта, 22- 24 марта с 10-00 до 19-00, 25 марта с 10-00 до 17-00. Вход бесплатный.




Последние новости Тольятти

21 марта
13:25
Тольяттинские активисты начинают кампанию по посадке леса

Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки

21 марта
12:52
В Тольятти стартовали командно-штабные учения сил МЧС

Тренировка продлится до 23 марта

21 марта
11:57
Миллион рублей наворовал в Тольятти руководитель управляющей компании

Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал

21 марта
11:26
Обо всех ямах на проезжей части тольяттинцев просят сообщать

Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия

21 марта
11:14
В Тольятти утвердили итоги голосования по благоустройству общественных территорий

Об этом сообщили в администрации

21 марта
11:05
Сирену в Тольятти отменили

Комплексная проверка систем оповещения была  запланирована на 10 часов сегодняшнего утра

21 марта
11:03
Выходить на лед опасно, несмотря на крепкие морозы

Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+