Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00 и будут принимать всех желающих до полудня. Вас ждут в главном корпусе госуниверситета на ул. Белорусская, 14.

Напоминаем, что стать донором может практически каждый здоровый гражданин нашей страны старше 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству. С рекомендациями и на этот счет можно ознакомиться на сайте donorsamara.ru.