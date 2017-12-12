Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00 и будут принимать всех желающих до полудня. Вас ждут в главном корпусе госуниверситета на ул. Белорусская, 14.
Напоминаем, что стать донором может практически каждый здоровый гражданин нашей страны старше 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству. С рекомендациями и на этот счет можно ознакомиться на сайте donorsamara.ru.
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