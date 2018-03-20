Для проведения экзаменов открыт только один пункт проведения – в самарской школе № 32, во всех аудиториях которой уже наладили видеонаблюдение в режиме онлайн.
Всего на досрочный период зарегистрировано 307 участников, из них 12 выпускников текущего года. 21 марта участники сдают ЕГЭ по географии и информатике. Результаты ребята смогут получить 3 апреля.
За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев
Среди них 173 юридических лица из Тольятти.
Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка
В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения
В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу