Для проведения экзаменов открыт только один пункт проведения – в самарской школе № 32, во всех аудиториях которой уже наладили видеонаблюдение в режиме онлайн.

Всего на досрочный период зарегистрировано 307 участников, из них 12 выпускников текущего года. 21 марта участники сдают ЕГЭ по географии и информатике. Результаты ребята смогут получить 3 апреля.