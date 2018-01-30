На общественные слушания повторно выносится вопрос строительства в Комсомольском районе завода железобетонных конструкций. Новый проект принесет городу 421 млн рублей инвестиций и 129 рабочих мест.Осенью прошлого года о намерении построить в Тольятти новый завод заявил предприниматель Владислав Куракин:

"Изначально мы планировали открыть производство в Москве, но потом решили, что раз мы сами из Тольятти, то хотим развивать именно наш город".

Однако его задумка понравилась не всем. Конкуренты с настороженностью отнеслись к появлению на рынке нового игрока. Осенью прошлого года на публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки предложение было отклонено. Из 150 человек 63 проголосовали против, 46 – за. Таким образом, вопрос о строительстве нового предприятия решился отрицательно. Администрация города, тщательно рассмотрев проект, согласовала проведение повторных слушаний. Инициаторы уверены, что если до граждан донесут достоверную информацию, они изменят свое решение.

По словам представителей инвестора, завод они намерены строить в промышленном секторе грузового порта, рядом с Комсомольским РОВД, на месте старого бетонно-смесительного узла. Площадь цеха составит 3,5 тыс. кв.м. с максимальной годовой производственной мощностью в 25,2 тысяч куб. м. Санитарная зона при норме 300 метров составит 430.

Все технологические процессы будут безотходны, закрыты и изолированы от внешней среды. Проект ориентирован на поставки продукции за пределы Самарской области, поэтому не будет составлять конкуренции существующим в Тольятти производствам.

Представители завода приглашают неравнодушных тольяттинцев на встречу 31 января в актовом зале ДК ТОАЗ в 18:00.