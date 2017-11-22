В мероприятии примут участие заместитель директора «Росдортехнологии» Игорь Матвеев, главный инженер «Поволжуправтодора» Баянслу Искиндирова, а также представители подрядной организации ООО «Стройреммост». Работы на объекте начались в середине марта 2017 года. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта ремонт на востребованном участке дороги проводился в четыре этапа в круглосуточном режиме.

Дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, ремонт поверхности опор, балок пролетных строений, ограждений безопасности, восстановили систему водоотвода. Замена асфальтобетонного покрытия выполнена с использованием прогрессивного материала – прочной упругой гранитно-литой композиции «Asphalit». Церемония открытия начнется в 12 часов дня, сообщили в администрации Тольятти.