Отборочный матч чемпионата Европы между женскими командами состоится в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Начало в 19:30. Но болельщиков ждут к 6 часам, так как готовится торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада».
После матча в Тольятти сборные России и Румынии проведут повторную игру 25 марта в городе Клуж-Напока. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы. Сборная России находится на втором месте в турнирной таблице, на первом сборная Румынии. Чемпионат Европы в этом году пройдёт во Франции с 29 ноября по 16 декабря.
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