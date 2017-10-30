Она создана только в 2017 году и ориентирована на создание маршрутной сети по регионам БЕЗ стыковок в Москве. «Азимут» летает только на самолетах российского производства (SSJ -100), что редкость для рынка, базируется в Ростове-на-Дону. Новый рейс Самара - Ростов-на-Дону.

В областном кабмине отметили, что вопрос развития именно межрегиональных перевозок поднимался во время последней прямой линии с Президентом страны и нашел поддержку у главы государства. Тот факт, что Самарская область одной из первых включена в маршрутную сеть новой авиакомпании, подчеркивает статус и экономическую активность региона, считают в правительстве.