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30 октября 2017
13:23:57

Завтра рейсы из Самары начнет выполнять новая российская авиакомпания «Азимут»

Она создана только в 2017 году и  ориентирована на создание маршрутной сети по регионам БЕЗ стыковок в Москве. «Азимут» летает только на самолетах российского производства (SSJ -100), что редкость для рынка, базируется в Ростове-на-Дону. Новый рейс Самара - Ростов-на-Дону.

В областном кабмине отметили, что вопрос развития именно межрегиональных перевозок  поднимался во время последней прямой линии с Президентом страны и нашел поддержку у главы государства. Тот факт, что Самарская область одной из первых включена в маршрутную сеть новой авиакомпании, подчеркивает статус и экономическую активность региона, считают в правительстве.




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