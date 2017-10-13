В городской администрации подписали трехсторонние соглашения с новыми резидентами ТОР «Тольятти». Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководители компаний.
Предприятия планируется разместить на улице Ларина и на Никонова. Предполагаемое количество рабочих мест – порядка 150.
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...