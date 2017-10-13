В городской администрации подписали трехсторонние соглашения с новыми резидентами ТОР «Тольятти». Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководители компаний.

Предприятия планируется разместить на улице Ларина и на Никонова. Предполагаемое количество рабочих мест – порядка 150.