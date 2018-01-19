В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений, выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в нескольких точках.
Масштабные работы по сооружению объекта связи начались полгода назад и включали в себя строительство телефонной канализации, прокладку волоконно-оптического кабеля, обустройство и защиту каналов, установку оборудования и монтаж 100 канализационных колодцев.
Созданная оптическая инфраструктура послужит в дальнейшем основой для организации телеком-услуг, подключения информационных систем видеонаблюдения, оплаты парковки, мониторинга инженерных конструкций, отображения видеоинформации и синхронизации всех стадионных часов по эталону.
Она была особенной и неповторимой
Разбитыми оказались линзы трех объектов
«На чистую воду» недобросовестного юриста вывели сотрудники ФСБ
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Самара - Уфа - Челябинск 16 января
Давний конфликт не давал ему покоя, и он осуществил свою месть
Нападавший был всего один
Один из них задержан, поиски еще двоих ведутся