К новому году, как планировалось ранее, доделать объект не успеют, но и новых сроков установлено не было. Понятно, что это 2018 год, так как в апреле на стадионе должны состояться первые матчи, а в мае объект должна принять комиссия ФИФА.

Как следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации, на которое ссылается Волга Ньюс, 200 млн рублей инвестиций из федерального бюджета перенесут с 2017 на 2018 год. Всего в следующем году предстоит выполнить работ на 600 миллионов.

«Существующее отставание в графике строительства «Самара Арены» будет наверстано в течение января-февраля будущего года», - комментируют ситуацию в областном правительстве. Там также отмечают, что на всех семи строящихся сейчас стадионах (в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске) пусконаладочные работы и благоустройство прилегающих территорий будут проводиться в первом квартале следующего года.

Фото: «Самара Арена» | Чемпионат Мира 2018