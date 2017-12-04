Работы являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес», участие в них приняли более 3 тысяч человек. По информации минлесхоза губернии, за два месяца от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя освободили 35 га земли, утилизированы 22 тысяч кубометров порубочных остатков и неликвидной древесины.

На период мундиаля территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. После окончания мирового первенства лесной массив превратится в прекрасную парковую зону.