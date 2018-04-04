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04 апреля 2018
12:32:16

Завершен второй этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018». В рамках периода продаж «в порядке живой очереди», который стартовал 13 марта на сайте FIFA, болельщики со всего мира приобрели 394 433 билета.

Большая часть из них досталась россиянам.  За ними следуют любители футбола из двух Америк- США, Аргентины, Колумбии, Мексики, Бразилии, Перу. В десятку также вошли Китай, Германия, Австралия. Всего с начала старта продаж в сентябре прошлого года болельщики выкупили 1 698 049 билетов.

Заключительный этап начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени. Он продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в «порядке живой очереди» (при условии их наличия).

Фото: ФИФА




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