Как пишут «Ведомости» причиной стали новые требования Федеральной таможенной службы. Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары.
В ФТС утверждают, что это необходимо для проверки порога беспошлинного ввоза и для учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес конкретного лица в течение календарного месяца.
На сегодняшнее утро средняя его высота достигла 15-20см
15 из них уже работают на городских маршрутах.
Дорожные службы на магистралях города трудятся сейчас круглосуточно
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Ограничение движения спровоцировало огромные пробки
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