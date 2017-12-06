Как пишут «Ведомости» причиной стали новые требования Федеральной таможенной службы. Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары.

В ФТС утверждают, что это необходимо для проверки порога беспошлинного ввоза и для учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес конкретного лица в течение календарного месяца.