Такие поправки подготовили Министерство финансов РФ и Центробанк.
В соответствии с первым проектом пенсионной реформы предполагалось, что средства граждан, чьи накопления находятся под управлением ВЭБа (так называемые молчуны), будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть, если они не переведут деньги в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Однако в правительстве посчитали, что это может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы.
Минфин учел это возражение и подготовил исправленный вариант концепции реформы. Согласно ему, все россияне - как "молчуны", так и клиенты НПФ - будут по умолчанию подключаться к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Работодатели будут автоматически отчислять в нее из зарплат граждан от 0% (в первый год) до 6%. В страховую часть направят деньги только тех граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и подадут заявление о нежелании переходить на ИПК.
В финансовом ведомстве полагают, что таких "отказников" будет не очень много. В любом случае, у людей появится выбор: копить деньги в баллах или откладывать средства на счет НПФ.
Источник Утро.ru
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