Об этом в своем Твиттере сообщает региональный Минздрав. В расчете на 1 ставку врачи начнут зарабатывать минимум 55 тысяч рублей, фельдшеры – 30 тысяч, медицинские сестры - от 25.

Не обидят и тех, кто сидит за рулем кареты службы «03». Зарплата водителя автомобиля скорой помощи будет начинаться от 28 тысяч рублей в месяц.

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