В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту. В настоящее время связи с ним нет. По данным источников «Интерфакса», не исключено, что во время запуска ракеты с космодрома «Восточный» возникали неполадки в разгонном блоке «Фрегат».

Ранее Роскосмос объявил, что «Союз» выведет на орбиту спутник «Метеор» и ещё 18 малых космических аппаратов. Состоявшийся сегодня запуск был вторым в истории космодрома.