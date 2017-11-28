В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту. В настоящее время связи с ним нет. По данным источников «Интерфакса», не исключено, что во время запуска ракеты с космодрома «Восточный» возникали неполадки в разгонном блоке «Фрегат».
Ранее Роскосмос объявил, что «Союз» выведет на орбиту спутник «Метеор» и ещё 18 малых космических аппаратов. Состоявшийся сегодня запуск был вторым в истории космодрома.
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