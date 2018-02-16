Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заверил, что правительство от реализации этой программы не отказалось.

Согласно предложенному варианту, по электронным сертификатам малоимущие граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

Алкоголь и табак в этот перечень не входят.