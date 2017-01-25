По данным Роспотребнадзора, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу и отметили, что он «не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса».

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым», говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС .

Этот вопрос стал актуальным после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. В декабре от этого погибли 76 человек. Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена первоначально на месяц. Под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.