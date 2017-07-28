Речь идёт о ранее принятом ограничении на экспорт упаковок ПЭТ более 1,5 литров.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что власти признали собственную ошибку. Ведь, по его словам, подобные ограничения не привели к уменьшению потребления алкоголя.
Однако запрет на продажу пиво объёмом более 1,5 литров на территории России может сохраниться. По мнению Дробиза, это следствие лоббирования интересов стекольной и алюминиевой отраслей.
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