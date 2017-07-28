Речь идёт о ранее принятом ограничении на экспорт упаковок ПЭТ более 1,5 литров.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН , что власти признали собственную ошибку. Ведь, по его словам, подобные ограничения не привели к уменьшению потребления алкоголя.

Однако запрет на продажу пиво объёмом более 1,5 литров на территории России может сохраниться. По мнению Дробиза, это следствие лоббирования интересов стекольной и алюминиевой отраслей.