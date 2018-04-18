Ведомство Жарова заблокировало несколько миллионов айпи-адресов, из-за чего начались сбои в работе других сервисов. При этом Роскомнадзор утратил контроль над ранее запрещенными ресурсами

В России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма, — сообщает «Фонтанка». Пользователям также открылись сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.