Речь идет о моделях Audi, Volkswagen и Skoda. На такой шаг автопроизводители вынуждены пойти из-за кризиса и снижения покупательной способности, пишет НСН . Причем, цены упадут не только для бюджетных вариантов, но и для машин класса «люкс».

К тому же, как считают представители отрасли, владельцы машин этих марок будут приобретать родные запчасти, а не поддерживать «серых» дилеров.