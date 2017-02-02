Речь идет о моделях Audi, Volkswagen и Skoda. На такой шаг автопроизводители вынуждены пойти из-за кризиса и снижения покупательной способности, пишет НСН. Причем, цены упадут не только для бюджетных вариантов, но и для машин класса «люкс».
К тому же, как считают представители отрасли, владельцы машин этих марок будут приобретать родные запчасти, а не поддерживать «серых» дилеров.
Мужчина 55 лет почти замерз
Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев
Выездной прием состоится 3 февраля
Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник
То есть, новых двое и один прежний
По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...
Первая пройдет в Самаре в субботу