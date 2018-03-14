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14 марта 2018
07:33:51

Запчасти для КАМАЗов могут начать делать в Тольятти

Речь об этом шла на  встрече губернатора Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. 22 февраля общество стало владельцем 49% акций тольяттинского АО «Объединенные автомобильные технологии», крупнейшего поставщика автокомпонентов для АВТОВАЗа.

«У нашего предприятия сегодня наблюдается дефицит рабочей силы в Набережных Челнах. Мы прорабатываем варианты развития новых производственных площадок, в том числе за пределами Татарстана, с привлечением сотрудников соседних территорий. В основном речь идет о производстве автокомпонентов», - сообщил гендиректор КамАЗа.

Сергей Когогин добавил, что у предприятие в планах увеличить годовой оборот компании с 18 млрд руб. до 35-40 млрд рублей. Соответственно, КамАЗ заинтересован в развитии тольяттинской площадки. А для Тольятти остается актуальным вопрос создания новых рабочих мест и снижения зависимости экономики города от АВТОВАЗа.

«Тольятти - город автомобилестроения, где есть высокопрофессиональные специалисты, обладающие всеми необходимыми компетенциями. Для областного Правительства крайне важно создание новых рабочих мест, и мы готовы оказывать вам всю необходимую помощь», - подчеркнул Дмитрий Азаров.




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