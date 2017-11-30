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30 ноября 2017
11:41:21

Заниматься тишиной в домах хотят заставить полицейских

Депутаты Госдумы подготовили революционный законопроект. Единороссы предлагают дополнить положением о необходимости соблюдения тишины с 23 вечера до 7 часов утра статью 17 Жилищного кодекса РФ.

Речь идёт о следующих видах шума: использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах; крики, свист, пение, производство ремонтных работ, а также иные действия граждан, сопровождающиеся громкими звуками и нарушающие покой других.

Наказание может быть как в виде предупреждения, так и штрафа от одной до трёх тысяч рублей. Сейчас в каждом регионе есть свой закон о тишине, но следить за его исполнением некому: местные власти должны заключать соответствующий договор с МВД, но до сих пор такие соглашения не заключены ни в одном регионе. Госдума предлагает внести поправки, и тогда по ним будет работать вся федеральная полиция.

Источник Лайф




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