слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 мая 2017
07:49:22

Замглавы одного из поселений Ставропольского района «погорел» на взятке

Чиновник позарился на 160 тысяч рублей, которые ему предложили за незаконное складирование сыпучего грунта на территории поселка. Установлено, что 22 апреля подозреваемый получил от гражданина часть вознаграждения в размере 30 тысяч рублей, после чего был задержан.

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.




Последние новости Тольятти

16 мая
14:50
"Российский азимут" снова в Тольятти

Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая

16 мая
14:39
Тольяттинцы собрались прыгать в «Невскую волну»

Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург

16 мая
13:35
Именинник сел на подаренный велосипед и попал в аварию в день рождения

Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец.

16 мая
12:49
Житель губернии пытался провезти через границу анаболики в растительном масле

Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию  о контрабанде

16 мая
12:38
Житель губернии из-за долгов может лишиться своего боевого оружия

Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте

16 мая
12:29
Стали известны подробности двойного наезда на пешеходов в Тольятти

Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода

16 мая
11:54
На Украине запретили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс»


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+