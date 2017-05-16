Чиновник позарился на 160 тысяч рублей, которые ему предложили за незаконное складирование сыпучего грунта на территории поселка. Установлено, что 22 апреля подозреваемый получил от гражданина часть вознаграждения в размере 30 тысяч рублей, после чего был задержан.

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.