Чиновник позарился на 160 тысяч рублей, которые ему предложили за незаконное складирование сыпучего грунта на территории поселка. Установлено, что 22 апреля подозреваемый получил от гражданина часть вознаграждения в размере 30 тысяч рублей, после чего был задержан.
Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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