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29 марта 2018
07:54:28

Замглавы регионального Минздрава проведет в Тольятти очередной прием граждан

Сергей Вдовенко приедет в Автоград 5 апреля. Если у вас есть жалобы, предложения или вопросы по качеству оказания медицинской помощи, то вы сможете высказать их все. Чиновник выслушает, и, при наличии оснований, обещает принять меры.

Записаться на прием нужно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 106, или по телефону: 543-266. Прием начнется в 10.00 в горпорликлинике №3 на Свердлова, д.82.




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