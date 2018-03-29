Сергей Вдовенко приедет в Автоград 5 апреля. Если у вас есть жалобы, предложения или вопросы по качеству оказания медицинской помощи, то вы сможете высказать их все. Чиновник выслушает, и, при наличии оснований, обещает принять меры.

Записаться на прием нужно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 106, или по телефону: 543-266. Прием начнется в 10.00 в горпорликлинике №3 на Свердлова, д.82.