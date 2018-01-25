Она инициирована Минэкономразвития по поручению президента. Серьезные перемены ждут как автовладельцев, так и операторов ТО. Первых, используя дорожные камеры, начнут штрафовать за управление машиной, которая не прошла техосмотр.
Транспорт проверят по Единой автоматизированной информационной системе. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право подать иск к его владельцу.
Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами, – говорится в пакете поправок.
Источник Маяк
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