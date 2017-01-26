Придумали в Турции. В двух провинциях - Бурса и Измир - в феврале введут зарплату тем бабушкам, которые нянчатся с внуками в будни. Цель пилотной программы - повышение трудовой занятости женщин. В ее рамках Турция будет обеспечивать бабушек, которые нянчатся с внуками, государственной зарплатой.

Для тех, чьи размеры пенсий составляют от 1 000 до 1 800 турецких лир (это 250-450 долларов), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.