Придумали в Турции. В двух провинциях - Бурса и Измир - в феврале введут зарплату тем бабушкам, которые нянчатся с внуками в будни. Цель пилотной программы - повышение трудовой занятости женщин. В ее рамках Турция будет обеспечивать бабушек, которые нянчатся с внуками, государственной зарплатой.
Для тех, чьи размеры пенсий составляют от 1 000 до 1 800 турецких лир (это 250-450 долларов), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.
Источник Маяк
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