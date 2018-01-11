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11 января 2018
10:16:09

Заключенные Самарской области начали выращивать грибы

Процесс наладили в ИК-6. Заказала деликатесную продукцию одна из самарских фирм. Она поставляет востребованные покупателями грибы в торговые сети региона. Кроме того, этот продукт продают сотрудникам уголовно-исполнительной системы по ценам ниже рыночных. Сейчас уже выращено свыше 1200 килограммов вешенок. Первый урожай снят в ноябре прошлого года.

Для производства грибов выделили специальный цех. Исправительное учреждение обеспечивает его электричеством, теплом и водой. Выращиванием занимаются работники из числа осужденных. Планируется задействовать более двадцати человек. Специалисты уже качественно освоили технологию грибопроизводства. Для этого они используют шелуху от подсолнечных семечек, грибницу, мел, известь. И через пару недель снимают первую волну урожая, затем другую.

Как рассказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, в перспективе намечается увеличение производства грибной продукции до тонны в сутки, что положительно скажется на доходах колонии и трудовой занятости осужденных.

Фото: http://63.fsin.su




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