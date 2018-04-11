Востребованность этого вида спецодежды вызвана изменениями в Правилах дорожного движения Российской Федерации. Напомним, с 18 марта водители обязаны надевать светоотражающую одежду при остановке вне населенных пунктов в темноте и в условиях ограниченной видимости.

Производство новой продукции было открыто сразу в нескольких исправительных учреждениях управления ФСИН губернии. Это ИК-3,15, 28 и 29. Уже реализовано более 2,5 тысяч жилетов на сумму свыше 120 тысяч рублей.

Продукцию приобретают как сторонние организации, так и сами сотрудники уголовно-исполнительной системы. При этом, при необходимости в колониях могут увеличить объемы производства, поэтому осужденные готовы принимать новые заказы.

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