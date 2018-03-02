Как рассказали в региональном УФСИН, предстоит сделать многое. Только картофеля планируется засеять на площади более 60 гектаров. Уже сейчас отрабатывается договор поставке урожая в исправительные учреждения региона.
В скором времени будут закуплены удобрения и посадочный материал. Это картофель, свекла, морковь, капуста и репчатый лук. Весь собранный урожай достанется тем, кто его вырастил.
Фото: http://63.fsin.su
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