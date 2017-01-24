Об этом сообщает сегодня Минвостокразвития. В настоящий момент получения земли ожидают почти 30 тысяч человек. Для распределения участков создана федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ". Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку у себя дома или из любой точки мира по Интернету.

Закон о "дальневосточном гектаре", предполагающий право граждан России бесплатно получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке, вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно, и с 1 февраля распространится на жителей всех регионов России.