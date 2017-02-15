Ким Чен Нам — старший брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына – мог быть отравлен. Эту версию назвал представитель полиции малайзийского штата Селангор Фадзил Ахмат, сообщают Вести. Перед смертью к нему в зоне вылета аэропорта Куала-Лумпура подошла неизвестная женщина. Она поднесла к его лицу пропитанную неустановленной жидкостью ткань. ВИДЕО

После этого пострадавший почувствовал резь в глазах и стал просить о помощи. Ким Чен Нама госпитализировали в больницу Путраджая, но тут врачам оставалось уже только констатировать его смерть.

Из Куала-Лумпура погибший собирался вылететь в Макао (Аомэнь) — последние годы он проводил много времени на юге Китая.

Американская разведка считает, что Ким Чен Нам был убит. И ответственность за отравление старшего брата Ким Чен Ына несут именно северокорейские спецслужбы.

45-летний Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира. Его мать — северокорейская актриса Сон Хе Рим. Кстати, матерью нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына также является северокорейская актриса и танцовщица. Это Ко Ён Хи.

Ким Чен Нам считался наиболее вероятным преемником отца на посту главы Северной Кореи, но в 2001 году попал в опалу после попытки въехать в Японию для посещения "Диснейленда" по поддельному паспорту Доминиканской Республики. С тех пор он проживал за рубежом, в основном в особом автономном китайском районе Макао, а также в Малайзии и Сингапуре. В 2011 году в Макао на Ким Чен Нама уже было совершено покушение