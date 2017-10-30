Об этом сообщили в региональном МЧС. Накануне у поселка Новосемейкино в районе станции "Водинская" с рельсов сошли 5 цистерн с дизтопливом. Экстренные службы получили вызов в 2:40 воскресенья.

Последствия ЧП устраняли спасатели, пожарные, сотрудники "РЖД". Всего на месте работали 43 человека, 13 единиц техники. Повреждения контактных линий и возгорания топлива не случилось, задержки движения поездов в связи с аварией не было.