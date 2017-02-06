Кражи участились, сообщает мэрия города, и это может повлечь весьма неприятные последствия. Установленные на крышках колодцев и неподалеку от них, такие знаки указывают пожарным расстояние до ближайшего подземного гидранта, и огнеборцы в случае пожара могут быстро обнаружить его и подсоединиться к водонапорной сети.

В отличие от наземных устройств, хорошо организованная работа с подземными пожарными гидрантами невозможна без конкретных сведений о его местонахождении, производительности и характеристиках водонапорной сети. Знаки экономят время – пожарные быстрее приступают к тушению огня. Обнаружить эти устройства без указателей практически невозможно, а значит украденный знак может стоить кому-то жизни.

Горадминистрация призывает горожан: если вы стали свидетелем кражи, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам: 93-48-62, 93-40-05, «02».