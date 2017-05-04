Глава города Сергей Анташев показал губернатору Николаю Меркушкину здание, готовящееся к реконструкции. Возможность для этого город получил лишь недавно, когда объект включили в федеральную программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. Это значит, что финансирование, которого так не хватало, теперь однозначно будет обеспечено.

Работники культуры уже провели на этом месте субботник. Облагороженная территория даст возможность проводить здесь концерты и разные интересные акции для населения.

В ходе беседы с губернатором родились новые предложения, которые, скорее всего, будут воплощены в жизнь, отметили в горадминистрации, - нужно расширить сцену, организовать центральный проход и скорректировать расположение зрительских мест.

По предварительным расчетам общая стоимость "Новой сцены" вместе с сопутствующей инфраструктурой оценивается в 638 млн рублей.