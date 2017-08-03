Об этом, как пишут «Городские ведомости», сообщил глава города Сергей Анташев предпринимателям, которые хотели взять объект в свои руки и поддерживать в рабочем состоянии.
Со своим предложением коммерсанты опоздали. Анташев рассказал, что объект готовится для передачи в концессию. И в дальнейшем он, вероятнее всего, преобразится в картинную галерею. На территории рядом в сторону эстакады хотят разбить парк.
Впрочем, на это уйдет время. Все необходимые процедуры займут год-полтора. А пока решено отдать площади старого автовокзала в аренду на этот период.
Порядка 1,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт магистралей и внутриквартальных проездов...
В ГИБДД рассказали, как задерживали в Самаре пьяного водителя-новичка, который успел заработать 63 протокола за 3 месяца...
На помощь мужчине пришли тольяттинские спасатели...
Это четыре ярких километра, которые лучше всего преодолевать не спеша, фотографироваться и наслаждаться моментом...
Теперь необходимо пройти сначала через рамки металлоискателей, а затем — через оснащённые видеокамерами турникеты...
Постановление вступает в силу с 6 августа...
Активные жители будут максимально вовлечены в процессы управления своим городом, двором, домом...