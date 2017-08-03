Об этом, как пишут «Городские ведомости », сообщил глава города Сергей Анташев предпринимателям, которые хотели взять объект в свои руки и поддерживать в рабочем состоянии.

Со своим предложением коммерсанты опоздали. Анташев рассказал, что объект готовится для передачи в концессию. И в дальнейшем он, вероятнее всего, преобразится в картинную галерею. На территории рядом в сторону эстакады хотят разбить парк.

Впрочем, на это уйдет время. Все необходимые процедуры займут год-полтора. А пока решено отдать площади старого автовокзала в аренду на этот период.